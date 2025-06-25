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        Haberler Gündem Politika Özel: Ankette yüzde 40'ı görüyoruz | Son dakika haberleri

        Özel: Ankette yüzde 40'ı görüyoruz

        Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da sahadan dönen ilk Haziran ayı anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 20:59
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        Özel: Ankette yüzde 40'ı görüyoruz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün, Aykut Erdoğdu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan ve Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Gün itibarıyla, an itibarıyla, 12 Haziran’da sahadan dönen ilk Haziran ayı anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti’nin 5,5 puan önündedir. İlk kez, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40’ın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi, tarihte ilk kez ankette yüzde 40’ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim ve milletimiz haklıyı, haksızdan ayırmış durumda. Bunu görmek lazım. Yarın PES(Avrupa Sosyalist Partisi), Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki bütün sosyal demokrat partilerin çatı örgütü ile Avrupa Birliği Konseyi’ne hazırlık liderler toplantısı var. Stefan Löfven yönetiyor eski İsveç Başbakanı. Başkanımız devlet başkanları, başbakanlar ve bakanların olduğu Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sosyal demokrat partilerinin toplantısına, Avrupa Birliği’ne üye olmayıp davet edilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. İkinci kez çağırıyorlar. Ve dünyadaki gelişmeleri, bölgedeki gelişmeleri konuşacağız. Sayın başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ve bakanlarla beraber" diye konuştu.

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        "F-16’LARIMIZ MODERNİZE EDİLEMEDİ, F-35’TEN DIŞLANDIK"

        Özel, "Özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde toplam 30 uçak girdi envantere. Maalesef, son 13 yıldır bir uçak bile girmedi. F-16’mız var ama maalesef iyileştirmeleri yapılamadı. Aynı F-16, Yunanistan’da bizim F-16’yı görmüyor; onlarınki bizimkileri görüyor. Çok büyük sıkıntımız var. F-35 var Yunanistan’da, İsrail’de. İsrail’in F-35’i Amerika’da üretildiğinden, ileri düzey modernizasyon görmüş F-35. Biz paramızı vermişiz, dışarıda kalmışız. F-35’ten atılma sebebimiz: S-400. Üzerimizde füzeler uçarken S-400’ler hangarda. Yani birileri bir fotoğraf çektirip de 'Trump’la iyiyiz’. Bir kere Trump’la iyi olmak marifet değil. Trump’a haddini bildirmemek, büyük bir eksiklik bugünlerde. NATO’ya fotoğraf çektirmeye değil, NATO’nun personel sayısı olarak, asker olarak ikinci büyük ordusunun ne hâle geldiğini görmek lazım. Bu konuda adımlar atmak lazım. Biz, Avrupa’da Eurofighter için yine temaslarda bulunmaya; bütün liderlere, yarın kayıt altında, tutanak altında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eurofighter talebiyle ilgili Türkiye’nin tezini desteklediğini anlatmaya gidiyoruz. Bu F-35 projesine geri dönülmeli. Hakkımız olan, parasını ödediğimiz uçakları bir an önce almalıyız. Altay Tankı’nın tankı bizden, motoru dışarıdan. Bu işin hızla çözülmesi lazım. İlk kutlama tweetini atmıştım Kaan için; 2030’da envantere girecek. Bu konuda hızlı olmalıyız. Bu konudaki desteğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

        "MİLLETİN GÖNLÜNDE BUTLAN OLMAMAK ÖNEMLİ"

        30 Haziran’da açıklanacak olan kararın ardından CHP’nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçme ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Özel, "30 Haziran tarihi, Genel Başkan’ın yurda dönüşünün ertesi günü olarak anlamlı bir tarih olabilir. Yurt dışı temaslarımızdan döneceğiz. Onun dışında, 30 Haziran tarihinin benim nazarı itibarımla bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP’yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben, CHP’nin tartışılacak değil; şu anda CHP’lilerin dayanışmayla kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz diyorum. Ve buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor, sahipleniyor. Haksızlığa karşı sahipleniyor. Butlan kelimesini bütün Türkiye’ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması: butlan olması. Önemli olan, milletin gönlünde butlan olmamak. Hiç kimseyi, partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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