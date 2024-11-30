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        Haberler Magazin Oyuncular Sendikası'ndan açıklama - Magazin haberleri

        Oyuncular Sendikası'ndan açıklama

        Oyuncular Sendikası, RTÜK'ün, 'Arka Sokaklar', 'Deha', 'Sahipsizler' ve 'Yabani' dizilerine verilen yayın durdurma ve idari para cezalarıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:00
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        Oyuncular Sendikası'ndan açıklama
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        Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

        BASINA VE KAMUOYUNA

        'Arka Sokaklar', 'Deha', 'Sahipsizler' ve 'Yabani' adlı dizi filmler RTÜK tarafından 'Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar' bulunduğu gerekçesiyle 2'şer kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezalarına çarptırıldı.

        Bizler bu konuda yakın zamanda benzer sansürlerle karşılaşmış ve aşağıdaki metni yayınlamıştık. Hiçbir şeyin değişmemiş olmasının üzüntüsüyle aynı metni tekrar yayınlıyoruz.

        "Tiyatro, sinema, dizi film gibi sanatın her alanında sıkça gördüğümüz sansür uygulamalarının normalleştirilmesi, sansürün kendisinden daha tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Cezalandırma, yasaklama, soruşturma, hedef gösterme, tehdit etme, korkutma, aşağılama, engelleme, fiziki ve sözlü saldırı, kriminalize etme, ötekileştirme gibi yöntemlerle karşımıza çıkan sansür, tüm yaratıcı alanların varoluşunu tehdit etmekte ve bir korku iklimi yaratmaktadır.

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        Sansür, evrensel düzeyde tüm yaratıcı alanların ortak mücadele konusu olmuştur. Ülkemizde de Anayasa'nın 64. Maddesi açık ve nettir! "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır." Anayasa'da belirtildiği gibi sanat faaliyetleri, bizlerin tabiriyle "Sanatsal İfade Özgürlüğü” yasalarla koruma altındadır.

        Sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engellemeler sadece yayın durdurma, para cezası gibi yöntemlerle karşımıza çıkmıyor. Örneğin; yıllardır tadilat var gerekçesiyle son dakika iptal edilen tiyatro oyunları, “kamu güvenliği" gerekçe gösterilerek iptal edilen konserler, gösteriler, sergiler, şehirlere girmesi engellenen ekipler, bakanlık tarafından verilen desteklerin geri çekilmesi, gösterimi durdurulan belgeseller ve sinema filmleri, iptal edilen festivaller...

        Sansürün doğurduğu sonuçlar sadece performansların, eserlerin engellenmesi ile bitmiyor! Ekipler hedef gösteriliyor, binlerce çalışan ücretlerini alamıyor ve iş kaybına uğruyor.

        Artık yeter! Sansür, yasaklar ve engellemelerden dolayı nefes alamıyoruz!

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        Emek ve Meslek örgütleri olarak; sahnelerde, sinemalarda, ekranlarda, stüdyolarda her yerde ve her zaman sansürün karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

        Sansür normalleştirilemez. Sansüre ve sansürün yarattığı dolaylı sonuçlar karşısında tüm meslektaşlarımızı bir arada olmaya davet ediyoruz.

        Yalnız değiliz, bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz.

        Sanatsal ifade özgürlüğümüzün önündeki engeller kaldırılsın, sanatçı özgür kalsın."

        #sansür 2024/2

        SEF - Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği

        BSB - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

        SENARİSTBİR - Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

        SESAM - Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

        SETEM - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği SEYAP - Sinema Eseri

        Yapımcıları Meslek Birliği SİNEBİR - Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

        Oyuncular Sendikası

        SİNE-SEN - Sinema Emekçileri Sendikası STS - Sinema TV Sendikası

        TÜRSAV - Türk Sinema Vakfı

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        ÇASOD - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği

        GYD - Görüntü Yönetmenleri Derneği

        KFYD - Kısa Film Yönetmenleri Derneği

        POSTPRODER - Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği

        Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi Filmmor - Filmmor Kadın Kooperatifi

        GMTK - Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Tiyatro Kooperatifi

        Karadeniz Tiyatro Kooperatifi

        Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi

        Oyuncu Deniz Barut da, Oyuncular Sendikası'nın bu açıklamasını sosyal medya sayfasında paylaşarak, destek verdi.

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