Oyuncu Necdet Kökeş hastaneye kaldırıldı

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, hastaneye kaldırıldı.

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Uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan ve Kadıköy'deki bir apart otelde konaklayan oyuncu, şimdi de nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

81 yaşındaki Kökeş, 2024'ün aralık ayında da kalbinde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Necdet Kökeş, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal başta olmak üzere, Türk sinemasında iz bırakan oyuncularla kamera karşısına geçti. 18 yaşında beyazperdeye adım atan Kökeş, 1972'de çekilen 'Battal Gazi' serilerinde rol aldı ve 'Zıp Zıp' karakteriyle geniş çevrelerde tanındı.