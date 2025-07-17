Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, hayatını kaybetti

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer'in vefatına ilişkin açıklamada bulunan iş insanı Ekrem Tuncer, amcası Mehmet Ali Tuncer’in kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü ve bugün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

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Tuncer’in rol arkadaşlarından oyuncu Ahmet Yenilmez ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi;

"Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin."

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MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Tuncer, ilköğretim yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile birlikte tiyatro sahnesine adım attı.

TRT 1’de yayınlanan 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterine hayat veren Tuncer, ayrıca 'Deli Yürek' ve 'Böyle mi Olacaktı' dizilerinde de rol aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosuna da gönül veren sanatçı, 'Sanat Manat'a Karşı' ve 'Efendi Hayrettin Süperstar' adlı oyunlarda sahne aldı.