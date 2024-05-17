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        Haberler Magazin Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya: Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun - Magazin haberleri

        Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya: Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun

        Öykü Karayel, eşi Can Bonomo'nun 37'nci yaş günü "Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:48
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          Can Bonomo, 37'nci yaşına girdi. Öykü Karayel, ünlü şarkıcının doğum günü için romantik bir paylaşımda bulundu.

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          Eşi Can Bonomo'yu öperken çektiği özçekimi yayımlayan Öykü Karayel, fotoğrafa "Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun. Yeni yaşın kutlu olsun" notunu düştü.

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          BİR OĞULLARI VAR

          11 Temmuz 2018'de nikâh masasına oturan Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman'ı 2021'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, zaman zaman mutlu aile fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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