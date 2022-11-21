"Bir 'Güzeller', bir de 'Oyuncular' var..."

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oya Başar, önceki gün yazar Tilda Tezman'ın imza gününe katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Başar, "Tilda'yı çok takdir ediyorum. Bu güzel kitabın imza günü için yanında olmayı istedim" dedi.
"TİYATROYA ARA VERMİŞTİM"
"Bu ara sadece tiyatro yapıyorum" ifadelerini kullanan Oya Başar, "Plastik Aşklar' diye bir oyun var ve yoğun bir çalışma içerisindeyim. Tiyatro yaparken televizyon yapamıyorum, zor oluyor. Uzun zamandır tiyatroya ara vermiştim. Onun tadını alınca bırakamıyorsun. Oyun da çok sevildi, güzel gidiyor" açıklamasında bulundu.
"SEYİRCİ İÇİN DE BİR NEFES OLUR"
Dizilerin uzun çalışma saatleri ile ilgili konuşan Başar, "Haftada bir film çekiliyor. Bir buçuk saat, iki buçuk saat dizi... Çok uzun bir zaman. Yazarlar, oyuncular, set ekibi hepsi zorlanıyor. İnşallah biraz kısalır süreler. Çok uzun oluyor, seyirci için de bir nefes olur" dedi.
"GÜZELLER' VAR, BİR DE 'OYUNCULAR' VAR"
Oya Başar, başrol oyuncularının dış görünüşe göre seçildiği söylentileriyle alakalı ise, "Yetenek Tanrı vergisi bir şey, Allah'ın insana verdiği bir hediye. Çok önemli, tabii ki eğitim de şart ve tabii ki var olan yeteneği geliştirmek de önemli. Bakıyorsunuz 'güzeller' var, 'oyuncular' var. Dikkat edin, dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne 'güzeller'i koyuyorlar. Onlar da zaman içerisinde öğrenecekler. Önemli olan şöhret değil, yaptığın işi sevmektir. Gençler de kendilerini bayağı yetiştiriyorlar" açıklamasında bulundu.
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