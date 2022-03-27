ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından erişilebilmektedir.

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI