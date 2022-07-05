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ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih dönemi ayın kaçında başlayacak?

ÖSYM duyurdu: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS sınavının 3 Temmuz'da sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren lisans adayları gözünü sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevirdi. DGS sınava giren adaylar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınavının açıklanacağı tarih ve merak edilen diğer soruların yanıtı...

05.07.2022 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava katılım gösteren adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından puan hesabi yapmaya başlayan adaylar sınav sonucunun açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS  sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?  İşte detaylar...

  • DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

  • DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından, DGS tercih dönemi belli olacak ve süreç hakkında tüm detaylara haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.

    2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.

  • DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

    DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten sonra ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 Dikey Geçiş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. 

  • ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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