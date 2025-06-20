YKS'DE ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunda şu bilgilere yer verdi;

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.