ÖSYM açıkladı! YKS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu artık başlıyor. Üç oturumdan meydana gelen sınavda, öğrenciler puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM, başvuru kılavuzunda bunu açıkladı ve "YKS'de üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" aramalarına yanıt verdi. İşte, detaylar...
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Üniversite hayaliyle emeğinin karşılığını almak isteyen öğrenciler, artık saatleri sayıyor. İstedikleri üniversiteye gidebilmek için üç oturumdan ve iki günden oluşan sınav sürecinde "YKS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" araştırması hız kazandı. Soruya yanıt, ÖSYM'den geldi. İşte, detaylar...
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YKS'DE ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunda şu bilgilere yer verdi;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.
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2025 YKS'YE KAÇ ADAY KATILACAK?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.
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