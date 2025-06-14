Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Osman Sungur, yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi - Futbol Haberleri

        Osman Sungur, yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi

        Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda Osman Sungur yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osman Sungur, yeniden Gençlerbirliği başkanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlerbirliği Kulübünün 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi.

        Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Genel kurulda mevcut başkan Osman Sungur ile Nilüfer Bircan yarıştı. Murat Şamil Şen, Arif Ölmez ve Ahmet Turgut ise adaylıktan çekildi.

        Şen, Ölmez ve Turgut, adaylığı noktasında birleştikleri Bircan'ın yönetim kurulu aday listesinde yer aldı.

        Kullanılan 932 oyun 649'unu alan Sungur, üst üste ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Sürpriz bir şekilde son anda aday olan Bircan 274 oyda kalırken, 9 oy geçersiz sayıldı.

        Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

        REKLAM

        Erhan Kızılmeşe, Canpolat Aras, Murat Karahan, Taner Ünlü, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Ateş Şendil, Atilla Yıldırım, İsmail Geliç, Adem Becerikli, Mehmet Kaya, Eyüp Taymur, Serkan Yıldız, Ömer Faruk Fukara, Abdulfettah Doğan, Mücahit Şentürk, Aykut Çakmaklı, Süleyman Yurtseven, Özer Yıldırım, Fuat Yılmaz, Şanser Kadooğlu, Mithat Akar, Yalçın Artukoğlu.

        SUNGUR: PARAYI KULÜBE BORÇ OLARAK VERMEDİM

        Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, gayrimenkul satışıyla ilgili konuya açıklık getirmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "489 milyon lira borçla bu kulübü aldık, bu borç şu an 130-140 milyon liraya indi. 'Gayrimenkul sattınız.' diyorsunuz. Evet, gayrimenkul sattık. Bu gayrimenkule, 1 yıl önce değersizleştiği için 60 milyon lira teklif yapılmıştı. 285 milyon liraya satıldı ama bu paranın hepsi kulübe girmedi. Bu gayrimenkulün üzerinde 110 milyon lira haciz vardı. Öncelikle sorunlar çözüldü, burası satılabilir hale geldi ve gerçek değerini buldu. Buradan kulübümüze kalan para 135 milyon liradır."

        Kırmızı-siyahlı kulübün kendi dönemlerinde kar ettiğini söyleyen Sungur, "Bu kulübün artıya geçmesinin sebeplerinden biri, verdiğim hiçbir parayı bu kulübe borç olarak vermedim. Tamamı bağıştır. Ayrıca ana parası 58 milyon lira olan borç dövize çevrilmiş ve 230 milyon liraya gelmiş. Bu teknik bir hatadır. Bu para yeniden liraya çevrildi, kulübe fayda sağlandı." diye konuştu.

        REKLAM

        Sungur, önceki dönemde Aias Aosman'ın doktor raporuna rağmen transfer edildiğini ve 3 maç sonra sakatlandığını dile getirerek, "350 bin avro Aosman'a borcumuz var. FIFA'dan yasak geldi. 350 bin avroyu pazartesi günü yatıracağız. Aosman havadan mı geldi?" şeklinde konuştu.

        "DEĞİŞİK BİR SEÇİM OLDU"

        Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e geri döndüğüne işaret eden Sungur, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın aynasıdır. İyi bir takım kuracağız. Hedefimiz ilk 5. Bu, bizi Avrupa kupalarına taşır. Çok iyi bir yönetim kurduk. Bu yönetim, Gençlerbirliği'ne büyük sinerji katacaktır. Yaptığımız her şey Gençlerbirliği için." değerlendirmesini yaptı.

        Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Sungur, şunları kaydetti:

        "Değişik bir seçim oldu. Üç adayımız vardı, birleştiler, sonra Nilüfer Hanım başkan adayı oldu. Gençlerbirliği'mize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz belli. Çok iyi bir ekibiz. Hocamızla ilgili bugün haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. Hocamızın Çorum'a imza atacak bir durumu yok. Bir aile havasındayız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum."

        REKLAM

        DİVAN İÇİN SANDIK KURULDU

        Divan başkanlığı seçimi sırasında yaşanan tartışmalar sonrası taraflar anlaşarak sandık kurulmasına karar verdi.

        Delegeler, kartlarını sandıklara atarak divan başkanlığı için oy verdi. Suphi Acar Yalçınkaya 521 oyla divan başkanı seçilirken, Halil Erkman 350 oy aldı.

        Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları da oy çokluğuyla ibra edildi.

        TARTIŞMALAR YAŞANDI

        Genel kurul toplantısında divan başkanlığı seçiminin yanı sıra gündem maddeleri görüşülürken de gerginlikler yaşadı.

        İsim sponsorluğunun alınmaması için "Gençlerbirliği adının değiştirilmemesine ilişkin önerge" gündeme eklendi. Genel kurulda görüşülen ve oylamaya sunulan söz konusu ek madde kabul edildi.

        1 Ocak 2025'ten sonra üyeliğe kabul edilen delegelerin bu genel kurulda oy kullanmaması için verilen önergeyi divan reddetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Habertürk Anasayfa