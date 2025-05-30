Osimhen sezonu rekorlarla kapadı!
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de sezonu attığı 26 golle tamamladı. Osimhen toplamda ise 37 gol kaydetti.
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Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği performansla herkesin dikkati çekerken, Galatasaray'ın başarısında da önemli rol oynadı.
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynadıkları Başakşehir maçını da boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, sağ kanattan Kaan Ayhan'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.
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Trendyol Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı. Ligde gol krallığı yarışında şu anda zirvede yer alan Osimhen'in, pazar günü oynanacak son maçların ardından ilk sıradaki yeri belli olacak.
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Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı. 2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı. Nijeryalı futbolcu, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.
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Başakşehir maçında 11'de yer alan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı.
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