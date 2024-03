Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anlar

KEN'İ CANLANDIRDI

Gecenin en renkli gösterilerinden biri geçen yıla damgasını vuran 'Barbie' filminde Ken karakterini canlandıran Ryan Gosling'den geldi. Baştan ayağa pembe ve parıltılı taşlarla bezeli kıyafetiyle 'I'm Just Ken' şarkısını seslendiren ünlü oyuncu, bir ara seyircilerin arasına karışarak Emma Stone'a mikrofon uzattı. Gosling'in gösterisi, Marilyn Monroe'nun ikonik 'Diamonds Are A Girl's Best Friend' performansına benzetildi.