Osayi Samuel'e sürpriz talip!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Fenerbahçe ile yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel için Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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RENNES OSAYI'Yİ İSTİYOR
Fransız basınından Foot-Sur7'nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldı.
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Haberin detaylarında Osayi'nin en dikkat çekici özelliklerinin, atletik ve çok yönlü bir profil olması gösterildi.
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Bu sezon F.Bahçe formasıyla 38 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, 2 asistlik performans gösterdi.
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Sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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