BAHÇELİEVLER'DE POLİS OTOSUNA ÇARPARAK DURDU
Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir, D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Behçelievler, Fetih Caddesine doğru girdiği anda ekip aracı tarafından önü kesildi. Midibüs polis otosuna çarparak durdu. Erhan Y., bu sefer de aracın kaplılarını kilitledi ve içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Şüpheli polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan indirilerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erhan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.