Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

        Orta Çağ'da inşa edilen Çorlu Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Orta Çağ'da inşa edilen ve erken Bizans döneminde stratejik öneme sahip olduğu değerlendirilen Çorlu Kalesi'nde arkeolojik kazı başlatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'nun Orta Çağ kalesi gün yüzüne çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Namık Kemal Üniversitesi ve Çorlu Belediyesi işbirliğinde yürütülecek kurtarma kazıları haziran ayı içinde başlayacak.

        Başlatılacak kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihi dokusuna dair yeni bulgulara ulaşılması amaçlanıyor.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinle yapılacak kazı çalışmalarında, kalenin mimari kalıntılarının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

        "TARİHE IŞIK TUTACAK"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu Kalesi için kurtarma kazısı izni verildiğini açıkladı.

        REKLAM

        Çalışmaların kısa süre sonra başlayacağını aktaran Karaküçük, Çorlu Kalesi'nin tarihe ışık tutacağını belirtti.

        Müze Müdürü Abdulgani Tarkan da erken Bizans döneminde Çorlu Kalesi'nin önemli kalelerden biri olduğunu belirtti.

        Tarkan, kazı çalışmalarının restoratör, sanat tarihçi, 2 arkeolog ve 20 işçiyle başlayacağını dile getirdi.

        Kalenin toprak altında olan mimari kalıntılarının ortaya çıkarılması için çalışacaklarını belirten Tarkan, "Çorlu Kalesi, İstanbul'a gelmeden 70 kilometre uzunluğunda Anastasias Surları var. Bu sur hattından önce erken Bizans döneminde öncü kaleler ve karakollar inşa edilmişti. Çorlu Kalesi bu kalelerden biri" dedi.

        Tarkan, 29 bin metrekare alanda titizlikle arkeolojik kazı çalışması yürüteceklerini ifade etti.

        Antik kaynaklardan kalede Süvari birliğinin bulunduğunu öğrendiklerini anlatan Tarkan, "596 yılında Avar saldırısıyla kale büyük bir zarar görmüş. Orta Bizans döneminde zaman zaman kullanılmış önemli bir kale. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra gerekli projeler hazırlanacak. Kale, destinasyon haline getirilecek ve vatandaşların ziyaretine açılacak" diye konuştu.

        REKLAM

        Kazının bilimsel danışmanı NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serhat Foça kalenin stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Foça, kalenin Orta Çağ'da, İstanbul'a yapılabilecek saldırıları önlemek amacıyla inşa edildiğinin değerlendirildiğini vurguladı.

        ÇORLU KALESİ

        Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Tzurulon adıyla bilinen Çorlu, Via Militaris (Ordu Yolu) üzerinde bir mansio (geceleme yapılan menzil istasyonu) olarak stratejik öneme sahipti.

        Milattan Sonra 4. yüzyıl sonlarında municipium (belediye) statüsü kazanan yerleşim, Doğu Roma İmparatorluğu’nun önemli merkezlerinden biri haline geldi. 30 Nisan 313’te Campus Serenus’ta gerçekleşen savaşta İmparator Licinius ile rakibi Maximinus Daia karşı karşıya geldi.

        Orta Çağ’da inşa edilen Çorlu Kalesi, günümüzde yalnızca batı duvarının bir bölümüyle ayakta kalabilmiştir. Tarihsel kaynaklarda 550 yılında Slavların, 592 yılında ise Avarların kaleyi kuşattığı; Slavların komutan Asbasdos’u esir aldığı, Avarların ise komutan Priskos’u kuşattığı belirtilmektedir.

        MS 8. yüzyıldan itibaren piskoposluk merkezi olarak anılan Çorlu, 1359-1361 yılları arasında I. Murat döneminde Osmanlı hakimiyetine girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çorlu Kalesi
        #Tekirdağ
        #Çorlu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Habertürk Anasayfa