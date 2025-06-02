Ormancı nasıl olunur? Ormancı olma şartları ve iş imkanları nelerdir?

Ormancı nasıl olunur? Ormancı olma şartları ve iş imkanları nelerdir?

ORMANCI NASIL OLUNUR?

Ormancı olmak isteyen kişilerin öncelikle doğa, çevre ve ormanlar konusunda derin bir ilgi ve tutkuya sahip olmaları gerekir. Bu mesleğe adım atmak için Orman Mühendisliği veya Orman Endüstri Mühendisliği gibi ilgili bölümlerden lisans eğitimi almak şarttır. Üniversite eğitimi süresince orman ekosistemleri, ağaç türleri, toprak bilgisi, yaban hayatı, orman yönetimi, yangınla mücadele teknikleri ve çevre koruma gibi konularda detaylı bilgiler edinilir. Arazi çalışmalarına ağırlık verilir, böylece teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi sağlanır.

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ORMANCI OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışan ve "ormancı" olarak adlandırılabilecek başlıca pozisyonlar şunlardır:

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Orman Mühendisi

Orman Teknikeri (Orman Muhafaza Memuru)

Diğer Destek Personeli (işçi pozisyonları gibi)

Her bir pozisyon için aranan şartlar farklılık gösterir.

Orman Mühendisi Olma Şartları

Orman mühendisi olmak, ormancılık alanında uzmanlaşmış, ormanların yönetimi, planlanması, korunması, geliştirilmesi gibi konularda yetkin bir profesyonel olmayı gerektirir.

Eğitim: Üniversitelerin 4 yıllık "Orman Mühendisliği" bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak şarttır. Bu bölümler üniversitelerin Orman Fakültelerinde bulunur.

KPSS: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından açılan kadrolara atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda başarılı olmak gerekmektedir. Orman Mühendisi alımlarında KPSSP3 puan türünden belirli bir taban puan (en az 70 puan) alınması beklenir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: KPSS'den yeterli puanı alan adaylar, OGM tarafından yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlarda genel kültür, mesleki bilgiler ve araziye uyum yetenekleri değerlendirilir.

Sağlık Durumu: Yurt içinde ve dışında görev yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Özellikle arazi koşullarına dayanıklılık önemlidir.

Diğer Genel Şartlar:

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C. vatandaşı olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak (kamu haklarından mahrum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak vb.).

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Seyahat engeli bulunmamak ve zorlu arazi/hava koşullarında çalışmaya uygun olmak.

Orman Teknikeri (Orman Muhafaza Memuru) Olma Şartları

Orman teknikeri veya daha yaygın bilinen adıyla "Orman Muhafaza Memuru", orman mühendislerinin denetiminde, ormanların korunması, ağaçlandırma, bakım, yangınla mücadele gibi uygulamalı görevleri yerine getiren personeldir.

Eğitim: Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının (2 yıllık) "Ormancılık ve Orman Ürünleri" veya benzeri programlarından ön lisans derecesiyle mezun olmak gerekmektedir.

KPSS: Orman Genel Müdürlüğü alımlarında KPSSP93 (ön lisans) puan türünden belirli bir taban puan (en az 60 puan) alınması beklenir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: KPSS'den yeterli puanı alan adaylar, fiziki yeterlilik (boy-kilo dengesi, fiziksel dayanıklılık testleri gibi) ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Orman Muhafaza Memurluğu pozisyonlarında fiziki yeterlilik büyük önem taşır.

Boy-Kilo Şartı: Erkek adaylar için en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması gibi kriterler aranır. Kadın adaylar için de benzer oranlar geçerli olabilir.

Sağlık Durumu: Arazi ve zorlu koşullarda görev yapmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak. Diğer Genel Şartlar: REKLAM C. vatandaşı olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Seyahat engeli bulunmamak ve zorlu arazi/hava koşullarında çalışmaya uygun olmak.

30 yaşından gün almamış olmak gibi yaş sınırları bulunmaktadır. Fakat değişmektedir. Diğer Ormancı Pozisyonları (Destek Personeli, İşçi vb.) Orman Genel Müdürlüğü zaman zaman farklı unvanlarda (Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli - Temizlik, Bakım, Arşiv vb. gibi) personel alımı da yapmaktadır. Eğitim: Lise, ön lisans veya ilköğretim mezuniyeti gibi farklı eğitim seviyeleri aranabilir.

KPSS: Bazı pozisyonlar için KPSS şartı (KPSSP94 veya KPSSP93) aranabilirken, işçi alımlarında İŞKUR üzerinden veya kurumsal sınavlarla alım yapılabilir.

Sürücü Belgesi, Psikoteknik Belgesi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı vb. özel belgeler talep edilebilir.

Yaş Sınırı: Pozisyona göre değişmekle birlikte, 18 yaşını doldurmuş ve 30, 35 veya 40 yaşından gün almamış olma sınırları vardır.

Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel sağlık sorunları bulunmamalıdır.

Cinsiyet: Bazı pozisyonlar için cinsiyet şartı (örneğin Şoför veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında erkek olmak) aranabilir. ORMANCI İŞ İMKANLARI NELERDİR? Türkiye'de ormancılık sektöründe hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş olanakları mevcuttur. Kamu Sektöründe İş İmkanları En büyük istihdam alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM): Türkiye'deki ormanların korunması, işletilmesi, geliştirilmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinden sorumlu ana kuruluştur.

Orman Mühendisi: OGM'nin çeşitli birimlerinde (orman işletme müdürlükleri, bölge müdürlükleri, merkez teşkilatı) planlama, projelendirme, denetim, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman yolları yapımı gibi alanlarda çalışırlar.

Orman Muhafaza Memuru (Orman Teknikeri): Arazide, ormanların korunması, kaçakçılıkla mücadele, yangın söndürme, ağaçlandırma faaliyetlerinin uygulanması, bakım ve silvikültürel işlemlerin takibi gibi görevleri üstlenirler.

Diğer Pozisyonlar: OGM bünyesinde mühendis, tekniker dışındaki (Şoför, Harita Kadastro Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Destek Personeli vb.) pozisyonlar için de zaman zaman alımlar yapılmaktadır.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü: Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar ve yaban hayatı koruma sahalarının yönetimi, planlanması ve denetlenmesinde görev alırlar. Özel Sektörde İş İmkanları Özel sektörde ormancılıkla ilgili birçok farklı alanda iş imkanı bulunmaktadır: Orman Ürünleri Sanayi: Ağaç işleme tesisleri, mobilya fabrikaları, kağıt ve karton üretim tesisleri, kereste fabrikaları gibi orman ürünlerini işleyen sanayi kuruluşlarında üretim, kalite kontrol, satın alma, pazarlama ve yönetim pozisyonlarında çalışabilirler.

Özel Ağaçlandırma ve Peyzaj Firmaları: Özel ağaçlandırma projeleri, erozyon kontrolü, maden sahalarının rehabilitasyonu, şehir ormancılığı, park ve bahçe düzenlemeleri, peyzaj mimarlığı projelerinde danışman veya uygulayıcı olarak görev alırlar.

Çevre Danışmanlık Şirketleri: Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporları, sürdürülebilirlik projeleri, karbon ayak izi hesaplamaları gibi konularda ormancılık uzmanlığına ihtiyaç duyan firmalarda çalışabilirler.

Sertifikasyon ve Denetim Kuruluşları: Orman ürünleri sertifikasyonları (örneğin FSC), karbon kredisi projelerinin denetimi gibi alanlarda görev alabilirler.

Fidanlıklar ve Süs Bitkisi Üreticileri: Özel fidanlıkların kurulması, işletilmesi, fidan üretimi ve pazarlaması, süs bitkileri yetiştiriciliği gibi alanlarda çalışabilirler. Mesleki gelişime açık olmak, güncel teknolojileri (GIS, uzaktan algılama vb.) kullanma becerisine sahip olmak, yabancı dil bilgisi ve iletişim yeteneği, iş bulma ve kariyer basamaklarında ilerleme açısından avantajlar sağlayacaktır.