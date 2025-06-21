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        Haberler Bilgi Yaşam Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman girişleri için düzenleme geldi. Valilikler orman yangınlarının önüne geçebilmek için çeşitli yasaklar uyguluyor. Bazı piknik ve mesire alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kapatılarak yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:22
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        • 1

          Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber ormanlar için önlemler alınıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler başlıyor. Peki Orman girişleri yasaklandı mı, hangi illerde ormana girmek yasak? Ormanda piknik ve mangal yasak mı?

        • 2

          ORMANA GİRİŞ YASAK MI?

          İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

          İstanbul Valiliği Duyurdu: Ormana Girişler Yasak

          İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisiyle özellikle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış gözlenmektedir. Bu durum, kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları riskini artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri uygulama kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ancak İstanbullu hemşerilerimizin aşağıda belirtilen piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          Ormana Giriş Yasağı Kapsamının Dışında Kalan Yerler

          1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

          2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

          3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

          4 İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

          5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

          6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

          7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

          8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

          9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

          10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

          11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

          12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

          13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

          14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

          15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

          16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

          17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

          18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

          19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

          20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

          21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

          22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

          23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

          24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

          25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

          26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı

          2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Orman Parkları

          1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı

          2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı

          3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

          4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

          5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

          6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

          7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

          8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

          9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

          10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

          11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

          12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

          13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

          14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı

          15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı

          16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

          17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı

          18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

          19 İstanbul Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı

          20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı

          21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

          22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri

          23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri

          24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı

          25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

          26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

          27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

          28 İstanbul Şile AVCIKORU

          29 İstanbul Şile Alacalı Ören

          30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı

          31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

          32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

          33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

          34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri

          35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri

          36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri

          37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri

          38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri

          39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri

          40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri

          41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri

          42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri

          43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri

          44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri

          45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri

          46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri

          47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri

          48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri

          49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı

          50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri

          51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri

          52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri

          53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri

          54 İstanbul Eyüp Binbaşı Çeşmesi

          55 İstanbul Eyüp Elmalı Tepe

          56 İstanbul Eyüp Kurtkemeri

          57 İstanbul Eyüp Çatalmeşe

          58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)

          İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)

        • 4

          İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)

          İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)

          59 İstanbul Adalar Aşıklar

          60 İstanbul Adalar Büyüktur

          61 İstanbul Adalar Çamlimanı

          62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ

          63 İstanbul Adalar Panorama

          64 İstanbul Adalar Kalpazankaya

          65 İstanbul Adalar Zeytinlik

          66 İstanbul Ümraniye Çır Çır

          67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik

          68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir

          69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe

          70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu

          71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe

          72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye

          73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru

          74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe

          75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı

          76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız

          77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe

          78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır

          79 İstanbul Beykoz Karlıtepe

          80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran

          81 İstanbul Beykoz Kaynarca

          82 İstanbul Beykoz Poyrazköy

          83 İstanbul Beykoz Tokatköy

          84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet

          85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı

          86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı

          87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı

          88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe

          89 İstanbul Beykoz Kavacık

          90 İstanbul Tuzla Akfırat

          91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı

          92 İstanbul Kartal Aydos

          93 İstanbul Kartal Başıbüyük

          94 İstanbul Kartal Fındıklı

          95 İstanbul Kartal Gülensu

          96 İstanbul Kartal Karasudere

          97 İstanbul Tuzla Tuzla

          98 İstanbul Çekmeköy Koçullu

          99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)

          100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy

        • 5

          101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı

          102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca

          103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan

          104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü

          105 İstanbul Sancaktepe Meşelik

          106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy

          107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe)

          108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme

          109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere

          110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu

          111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan

          112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi

          113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi

          114 İstanbul Pendik Emirli

          115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası

          116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu

          117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe

          118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu

          119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı

          120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli

          121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy

          122 İstanbul Eyüp Göktürk

          123 İstanbul Eyüp Çiçekçiler

          124 İstanbul Eyüp Azizpaşa

          125 İstanbul Eyüp Uluslar Arası Kent Ormanı

          126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk

          127 İstanbul Arnavutköy İmrahor

          128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı

          129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın

          130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu

          131 İstanbul Çekmeköy Beyzade

          132 İstanbul Maltepe Ataşehir

          133 İstanbul Kağıthane Kağıthane

          134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere

          135 İstanbul Çekmeköy Çamlık

          136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina

        • 6

          137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı

          138 İstanbul Çekmeköy Hanzade

          139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı

          140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri

          141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı

          142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı

          143 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı

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