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        Haberler Gündem Ordulu şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı

        Ordulu şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin(29) vasiyeti ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:49
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        Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
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        6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi’ye iletildi.

        Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehit olmadan önce çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.

        "DEVREMİN VASİYETİ VARDI..."

        Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta; "Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama 'ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" notu düşürdü.

        Öte yandan Ordulu şehit Kani Obi, yarın Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

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