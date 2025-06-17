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        Haberler Gündem Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı | SON DAKİKA HABERİ

        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!

        Ordu Valiliği'nce dün 2 gün denize girilmemesi gerektiğinin açıklanmasının ardından Giresun Valiliği tarafından, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:49
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        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır.

        Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
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