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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Alkollü sürücü kurye Yusuf Arda Gündüz'ü hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücü kuryeyi hayattan kopardı!

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'alkollü' otomobil sürücüsünün çarpması sonucu motosikletli kurye 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz hayatını kaybetti. Tek evladını kaybeden acılı anne, "Bir sarhoşun oğluma vurup orada terk etmesi vefat etmesi tarifi olmayan bir acı. Oğlum bana bir emanetti, kendisi yetimdi, babasının yanına emanetini teslim etti. Artık dayanacak gücüm yok. Lütfen yollardaki kuryelere ve motosikletlilere saygılı olunsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 08:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:22
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        Ordu’nun Perşembe ilçesinde 7 Ocak Salı günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgiye göre, yüksek miktarda alkollü olduğu öğrenilen Seyhan B.’nin kullandığı otomobil, motosikletli kurye ve sporcu olan Yusuf Arda Gündüz (19) yönetimindeki motosiklete çarptı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

        İHA'daki habere göre kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı, ağır yaralanan Gündüz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yusuf Arda Gündüz, 19 yaşında hayata veda etti.
        Yusuf Arda Gündüz, 19 yaşında hayata veda etti.

        Gündüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gündüz, Perşembe ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde dün toprağa verildi.

        Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği, farklı motosikletli grupların da katılımı ile hayatını kaybeden Yusuf Arda Gündüz için konvoy düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden grup, Ordu Adliyesi’ne ulaşarak, burada basın açıklamasında bulundu.

        "DEĞERSİZ GÖRÜLMEK İSTEMİYORUZ"

        Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy, burada yaptığı açıklamada, kuryelerin hizmet sektörü çalışanları olarak daha güvenli şartlarda çalışmayı talep ettiklerini söyledi. Kelsoy, “2 gün önce acı bir kaybımız oldu, Yusuf Arda başarılı bir sporcuydu, hayata dolu dolu bakan bir arkadaşımızdı. Gece saatlerinde alkollü bir sürücünün kazasına maruz kalarak canını kaybetti. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet etmeye kendimizi adamış insanlarız. Ancak bu şekilde değersiz görülmek istemiyoruz. Devletimizin gözünde bir meslek statüsü kazanmak ve işimizi daha güvenli ortamlarda yapmak istiyoruz. Yusuf Arda kardeşimizi genç yaşta kaybettik, kendisi aynı zamanda iyi bir sporcuydu. Bu tür kazaların yaşanmamasını, bizlerin trafikte fark edilmesini istiyoruz. Bundan sonra annemizin her zaman yanında olacağız, çünkü o bize emanettir” dedi.

        "TARİFSİZ BİR ACI"

        Adliye önünde gerçekleşen basın açıklamasına, oğlunun ceketi ile katılan Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız, gözyaşları içinde topluma çağrıda bulundu. Bacaksız, “Benim 1 tane evladım vardı, bir sarhoşun oğluma vurup orada terk etmesi vefat etmesi tarifi olmayan bir acı.

        "OĞLUM BANA BİR EMANETTİ"

        Oğlum bana bir emanetti, kendisi yetimdi, babasının yanına emanetini teslim etti. Artık dayanacak gücüm yok. Lütfen yollardaki kuryelere ve motosikletlilere saygılı olun. Benim bir evladım vardı, şimdi yok. Anneleri evlatsız bırakmayın, başka canlar yanmasın. Kafamı çevirdiğimde gözümün önüne evladım geliyor. Annesi ölen yetim, babası ölen öksüz derler ama benim tarifim yok, evladını kaybedene ne denir bilmiyorum. Bu tarifsiz bir acı. Ben ona düğün yaptım, beyaz damatlık giydirdim ve hakikat evine bıraktım” ifadelerine yer verdi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Yusuf Arda Gündüz'ün ölümünü meslektaşları, uzun konvoy oluşturarak protesto etti.
        Yusuf Arda Gündüz'ün ölümünü meslektaşları, uzun konvoy oluşturarak protesto etti.

        Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden ayrılan ve evinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

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