Onur Bulut: Takıma katkı yaptığım için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIMA KATKI YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

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Onur Bulut, yaptığı açıklamada "İkinci yarıda çok pozisyon verdik, daha iyi konsantre olup önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmaya çalışacağız. Asist... Takıma katkı yaptığım için mutluyum. Uzun bir aradan sonra oynadım. Maçtan maça daha iyi olmaya çalışacağız hepimiz." ifadelerini kullandı.