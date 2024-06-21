Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel Fethiye pozu

"YİNE YENİDEN"

Bu sene de Fethiye'de buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, yine bir plajda buluştu. Çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısında poz verdi.

Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.