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        Haberler Magazin Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel Fethiye pozu - Magazin haberleri

        Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel Fethiye pozu

        'Güldür Güldür Show' oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan, geçmişten bugüne çocuklarıyla birlikte aynı plajda çektirdikleri tatil fotoğraflarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:20
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          SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu ile Aziz Aslan, aileleriyle birlikte üç sezondur Fethiye'de tatil yapıyor.

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          Her yıl aynı yerde buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, çocuklarıyla birlikte plajda fotoğraf çektiriyor.

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          "YİNE YENİDEN"

          Bu sene de Fethiye'de buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, yine bir plajda buluştu. Çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısında poz verdi.
          Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.

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