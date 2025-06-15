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        Haberler Dünyadan Onu hiç böyle görmediniz! Üç çocuğundan Prens William'a Babalar Günü kutlaması - magazin haberleri

        Üç çocuğundan Prens William'a Babalar Günü kutlaması

        Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis kardeşler, babaları Prens William'ın Babalar Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:59
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        "Seni seviyoruz baba!"
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        İngiliz kraliyetinin modern yüzü olan Prens William ve Prenses Kate Middleton, her yaptıklarıyla takip ediliyor, manşetlere çıkıyor. Ancak özel günlerdeki özel fotoğrafları, hayranlarının daha fazla dikkatini çekiyor.

        Galler Prensi William ve Prensesi Kate’le üç çocukları George, Charlotte ve Louis, Babalar Günü paylaşımlarıyla gündemde.

        William ve Kate’in kullandıkları resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda William ve üç çocuğunun fotoğrafları paylaşılarak Babalar Günü mesajı yayımlandı.

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        "Babalar günün kutlu olsun baba (öncesi ve sonrası!) Seni seviyoruz!" denilen mesajda, William ile çocuklarının ayakta çekildikleri fotoğraf ve ardından yerde üst üste şakalaştıkları ana ait fotoğrafa yer verildi.

        Ailenin bu tarz özel fotoğraflarını genelde Kate Middleton çekiyor. Ancak bu defa alışıldığı gibi Prenses Kate çekmemiş, fotoğrafı, kraliyet ailesinin ünlü fotoğrafçısı Josh Shinner çekmişti.

        Aile dün de Kral Charles’ın resmi doğum günü kutlaması olarak düzenlenen 'Trooping the Colour' etkinliğinde bir araya gelmiş, askeri geçit törenini seyretmişti.

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        #Prens William
        #Babalar Günü
        #Prenses Kate Middleton

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