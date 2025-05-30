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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2025 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı

        Milli Piyango On Numara sonuçları son dakika duyuruluyor. Cuma çekilişi Milli Piyango Online üzerinde canlı olarak noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş ardından kazandıran rakamlar www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari ekranında yer alacak. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile 30 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:14
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        • 1

          On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazandıran rakamlar araştırılıyor. Şans oyunu severler, sonuçları MP TV canlı yayın ile öğrenebilecek. Kazandıran rakamların kendisine çıkmasını isteyenler MP TV canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki On Numara açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır?

        • 2

          30 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

          On Numara 30 Mayıs sonuçları akşam saatlerinde çekiliş yapıldıktan sonra belli olacak.

          ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          ON NUMARA NASIL OYNANIR?

          Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

          Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

          Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

          Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

          Sen Seç!

          Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

          Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

          Sistem Oyunu!

          Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

          Çoklu Çekiliş!

          Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

          İptal!

          Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

          Ne kadar kazanabilirsin?

          On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

          Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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