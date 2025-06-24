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        Haberler Yaşam Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor

        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan turizmci Emrah Gemalmaz'ın fındıkla besleyip, 'Belta' ismini verdiği sincap, yanından ayrılmıyor. Gemalmaz, "Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:05
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        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor
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        Yayla evinde oturan Emrah Gemalmaz'ın yanına, 2 ay önce ağaçtan inen bir sincap geldi.

        Gemalmaz'ın uzattığı fındığı yiyen sincap, bir süre sonra tekrar yanına geldi.

        Emrah Gemalmaz, beslemeye başladığı sincaba 'Belta' ismini verdi.

        Gemalmaz'a alışan sincap, sürekli omuzlarında gezmeye başladı. Yayla evinden ayrılırken Belta'yı bırakamayan Gemalmaz, onun evin bir bireyi haline geldiğini söyledi.

        Gemalmaz, "Belta'yı orada bırakmak istedim. Korumasız olduğunu düşündüğü için yanımızdan ayrılmadı. Doğal ortamından uzaklaşmasın diye ağaçlara bırakıyorum. Haftada 2-3 gün köyümüze götürüyorum. Bahçede dolaşıyor, ağaçlara tırmanıyor. Şimdi beraber kalıyoruz. Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor. Bütün bakımlarını yapıyorum. Onu bir hayvan olarak değil; bir dost, arkadaş olarak görüyorum" dedi.

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        #Sincap Belta
        #Mersin
        #silifke
        #sincap
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