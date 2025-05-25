Olympiakos EuroLeague üçüncüsü oldu!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Yunan derbisinde Olympiakos, Panathinaikos AKTOR'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Olympiakos, 6. dakika içinde Peters'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Peters'ın üst üste sayılarıyla 8. dakikada 15 sayılık (29-14) üstünlük yakalayan Olympiakos, ilk çeyreği 33-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Lessort ve Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 4'e kadar düşürdü: 36-32. Kenardan gelen Lee ile tekrar kontrolü eline alan Olympiakos, 17. dakikada tekrar farkı çift haneye yükseltti: 52-42. Olympiakos, soyunma odasına 57-46 üstün gitti.

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Üçüncü çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 7'ye (67-60) çekse de Olympiakos, Vezenkov'un basketleriyle son periyoda da çift haneli farkı koruyarak girdi: 75-64.