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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos EuroLeague üçüncüsü oldu! - Basketbol Haberleri

        Olympiakos EuroLeague üçüncüsü oldu!

        Yunan derbisine sahne olan THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Olympiakos, Panathinaikos AKTOR'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:06
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        Olympiakos EuroLeague üçüncüsü oldu!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Yunan derbisinde Olympiakos, Panathinaikos AKTOR'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.

        Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Olympiakos, 6. dakika içinde Peters'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Peters'ın üst üste sayılarıyla 8. dakikada 15 sayılık (29-14) üstünlük yakalayan Olympiakos, ilk çeyreği 33-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Lessort ve Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 4'e kadar düşürdü: 36-32. Kenardan gelen Lee ile tekrar kontrolü eline alan Olympiakos, 17. dakikada tekrar farkı çift haneye yükseltti: 52-42. Olympiakos, soyunma odasına 57-46 üstün gitti.

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        Üçüncü çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 7'ye (67-60) çekse de Olympiakos, Vezenkov'un basketleriyle son periyoda da çift haneli farkı koruyarak girdi: 75-64.

        Son çeyrekte Wright ile etkili olan Olympiakos, son 5 dakikaya 89-74 üstünlükle girmeyi başardı. Son bölümde Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Kalaitzakis'in basketleriyle bitime 4 saniye kala farkı 2'ye çekti: 95-93. Kalan bölümde taktik faullerde hata yapmayan Olympiakos, maçı 97-93 kazanarak üçüncülüğü elde etti.

        Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

        Salon: Etihad Arena

        Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya)

        Olympiakos: Walkup, Fournier 5, Peters 32, Vezenkov 23, Fall 5, Wright 19, Larentzakis 5, Vildoza, Lee 8

        Panathinaikos AKTOR: Brown 2, Nunn 9, Kalaitzakis 7, Mitoglou 8, Ömer Faruk Yurtseven 23, Cedi Osman 14, Samodurov 8, Grant 8, Pleiss 2, Lessort 12

        1. Periyot: 33-20

        Devre: 57-46

        3. Periyot: 75-64

        Beş faulle oyundan çıkan: 23.57 Samodurov (Panathinaikos AKTOR)

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