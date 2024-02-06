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        Haberler Yaşam Ölümlerinden bir yıl geçti: 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden ünlüler ve yakınları

        Ölümlerinden bir yıl geçti: 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden ünlüler ve yakınları

        6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu depremde hayatını kaybeden birçok insan oldu ve bu isimler arasında bazı ünlüler ve yakınları vardı. İşte, o isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:11
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        • 1

          Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depremi, bazı ünlü isimlerin ve ailelerinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Üstünden bir yıl geçen bu depremin yıl dönümü, felaketin vurduğu bölgelerde yaşanan acıları bir kez daha hatırlattı. İşte, depremde hayatını kaybeden bazı ünlü isimler ve yakınlarına dair detaylar...

        • 2

          MİLLİ BASKETBOLCU NİLAY AYDOĞAN

          ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, yaşamını yitirdi.

        • 3

          KALECİ AHMET EYÜP TÜRKASLAN

          Yeni Malatyaspor'da, Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı.

        • 4

          TAHA DUYMAZ VE KARDEŞLERİ

          Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut Duymaz ile birlikte Hatay'da hayatını kaybetti.

        • 5

          HALUK LEVENT'İN KUZENİ

          Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte yardım seferberliği başlatan şarkıcı Haluk Levent'in küçük kuzeni de enkaz altında kalanlar arasındaydı.

        • 6

          EMEL ATICI VE KIZI

          Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı, depremde kızı Hande Püryan Atıcı ile birlikte hayatını kaybetti.

          Fotoğrafta kızı Hande Püryan Atıcı yer alıyor.

        • 7

          TUĞBA ALTINTOP'UN YAKINLARI

          1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen model ve şarkıcı Tuğba Altıntop, "Gaziantep, Sakçagözü Köyü'nde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hayatını kaybetti" mesajını yayınlamıştı.

        • 8

          AZİZ TAŞTAN VE AİLESİ

          Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları Nujin ve Şirin Taştan da depremin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da hayatını kaybetti.

        • 9

          KARSU DÖNMEZ'İN AİLESİ

          Şarkıcı ve aynı zamanda piyanist olan Karsu'nun kuzeni Tuna, eniştesi Aziz ve yeğeni Araz, kuzeni Aytül, eniştesi Ayvaz ve yeğenleri Helin, Hira, Hazal ve halası depremde hayatını kaybetti.

        • 10

          ORHAN AYDIN'IN KIZI

          Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Aydın'ın eski eşi sağ kurtulurken, depremden 6 gün sonra kızı Eylem'in öldüğü öğrenildi.

          Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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