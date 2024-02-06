Ölümlerinden bir yıl geçti: 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden ünlüler ve yakınları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depremi, bazı ünlü isimlerin ve ailelerinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Üstünden bir yıl geçen bu depremin yıl dönümü, felaketin vurduğu bölgelerde yaşanan acıları bir kez daha hatırlattı. İşte, depremde hayatını kaybeden bazı ünlü isimler ve yakınlarına dair detaylar...