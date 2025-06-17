Olivia Wilde'ın Sicilya tatili

En son ABD'de kızının futbol maçını seyrederken görüntülenen ünlü oyuncu Olivia Wilde, soluğu İtalya'ya bağlı Sicilya adasının Taormina bölgesinde aldı.

Film yapımcısı Saul Germaine ile sahilde görüntülenen Olivia Wilde, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Akdeniz'in kristal berraklığındaki sularına kendini bırakan 41 yaşındaki oyuncu, arkadaşı Saul Germaine ile keyifli halleriyle dikkat çekti. Olivia Wilde, 2023'te yönetmenliğini üstlendiği 'The Don’t Worry Darling' filminde Germaine ile birlikte çalışmıştı.

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9 yıl süren ilişkilerini 2020'de bitiren Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, geçen hafta kızlarını desteklemek için bir araya gelmişti. Ayrılsalar da arkadaş kalan Wilde ve Sudeikis, 8 yaşındaki kızları Daisy'nin Los Angeles'taki futbol maçını seyretmek için buluşmuştu.

Keyifli olduğu görülen Olivia Wilde, maç sonunda kızıyla dans ederken objektiflere yansımıştı.

Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, 2011'in sonlarında aşk yaşamaya başlamış, Ocak 2013'te nişanlanmıştı. Resmi olarak hiç evlenmediler. ilişkilerini ise 2020'de sonlandırdılar.

Olivia Wilde ile Sudeikis'in 11 yaşında Otis adında bir de oğulları var.