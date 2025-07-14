Olivia Culpo anne oldu
2012'de Kainat Güzeli seçilen ABD'li model Olivia Culpo, ilk bebeğini dünyaya getirdi
Giriş: 14.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:54
2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo, Amerikan futbolu oyuncusu Christian McCaffrey 2024'te evlenmişti.
Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'den güzel haber geldi. Ünlü çift, bebeklerine kavuştu.
Bir kız bebek dünyaya getiren Olivia Culpo, doğum anında ve sonrasında çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü model, kızına Colette Annalise adını verdiğini duyurdu.
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