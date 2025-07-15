Ölçü alırken korkunç kaza!
Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda 8 katlı inşaata ölçü almak için gelen Erol T., asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti. Olayda, 8 katlı inşaata ölçü almak için gelen Erol T. (48), 8. katta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erol T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA