Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!

İstanbul'da olay saat 19.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal'a (28), sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ DHA'daki habere göre kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

2 SALDIRGAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. ZANLILARIN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A. (31) ve A.B.’yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın aracın yanında koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.