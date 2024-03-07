Olağan dışı bir aile: 43 yaşına kadar toplam 44 çocuk doğurmuş kadının hikâyesi
44 çocuğa tek başına bakmanın zorluklarıyla yüzleşmek, beslenme, giyim ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamak ve tüm bu sorumlulukları sevgiyle yönetmek olağanüstü bir çaba gerektirebilir. Ancak bu duruma sahip olan Mariam adlı bir kadın, şu anda yaşayan ve tek bir anneden en fazla çocuk sahibi olma rekorunu elinde tutarak bu mücadeleyi sürdürüyor. İşte, sizin için 44 çocuk doğurmuş kadının hikâyesi...
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Anne olmak birçok kadının istediği bir durum olabilir ancak bir kadının 44 çocuğa bakmak gibi bir sorumluluğu üstlenmesi oldukça zorlu bir yolculuktur. Böyle bir durumla karşı karşıya olan bir kadın, her türlü engele rağmen çocuklarına bakarak yaşamını sürdürüyor. İşte, 43 yaşında toplam 44 çocuk doğurmuş olan kadına dair detaylar...
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MARIAM İLE TANIŞIN!
Dünyanın en doğurgan kadını Ana Uganda olarak bilinen Mariam Nabatanzi Babirye, 25 Aralık 1980 doğumludur. Mariam, 38'i hayatta ve 6 tanesi vefat etmiş olmak üzere 44 çocuk doğurdu.
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7 Mart 2024 itibari ile en büyük çocuğu 29, en küçüğü ise 7 yaşında olan Mariam, 2015 yılında birden fazla çocuğu geçindirmekte zorlanan kocası tarafından terk edildi ve şu anda Uganda’da çocuklarıyla beraber yaşıyor.
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İLK KEZ 13 YAŞINDA DOĞURDU
Mariam'in evliliği, Uganda'daki bazı kabilelerin uyguladığı, genç bir kızın genellikle ineklerden oluşan bir çeyiz karşılığında yaşlı bir adama verildiği erken çocuk evliliklerinin bir örneğiydi. 12 yaşında 40 yaşındaki bir adamla zorla evlendirilen Mariam, ilk kez 13 yaşındayken doğum yaptı.
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23 YAŞINA GELDİĞİNDE 25 ÇOCUĞU VARDI!
23 yaşına geldiğinde 25 çocuğu vardı. 36 yaşına geldiğinde üçü dördüz, dördü üçüz ve altısı ikiz olmak üzere 44 çocuğu vardı. Toplamda 15 hamilelik yaşadı ve çocuklarından altısı doğumda veya doğumdan kısa bir süre sonra öldü. Şu anda 16 kızı ve 22 oğlu var.
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NEDEN BU KADAR ÇOK ÇOCUĞU VAR?
Çoğul doğumların yaygınlığı, daha büyük yumurtalıklara bağlı olarak hiperovülasyonla sonuçlanan nadir bir genetik bozukluğa bağlanır. Tekrar hamile kalmamak için 2019 yılında 40 yaşındayken ameliyat oldu.
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HİPEROVÜLASYON NEDİR?
Hiperovülasyon, normalden daha fazla sayıda yumurtanın bir kadının ovaryumlarından salınması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle bir döngüde birden fazla yumurtanın olgunlaşması sonucu gerçekleşir ve doğurganlık sürecinde çoğul gebelik riskini artırabilir.
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DOKTORLAR DOĞURMAYA DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Mariam’in bu genetik sorununun verdiği bir röportajda babasından geçtiği anlaşıldı. Mariam bu durumu babasının farklı kadınlardan 45 çocuk sahibi olması ve bunların hepsinin beşiz, dördüz, ikiz ve üçüz olarak dünyaya gelmesine bağlıyor.
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Bunun yanı sıra doktorlar Mariam’e, ileride doğurganlığın önlenmesine yardımcı olacağı için çocuk sahibi olmaya devam etmesini önerdi. Mariam gibi hiperovülasyon hastası kişiler, hamile kalmamanın sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda sık sık uyarılıyor bu yüzden doğurmaya devam etmek zorunda kaldı.
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GUINNESS DÜNYA REKORUNU KIRDI
1725-1765 yılları arasında 69 çocuk doğuran Valentina Vassilyev, Guinness Dünya Rekorları'na göre en çok çocuk doğuran kişidir. Ancak rekor yaşayan kadın kategorisni kapsadığından şu anda dünyanın en doğurgan kadını Mariam’dır, bununla birlikte tarihte ise en çok doğum yapan 4. kişidir.
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MEVCUT YAŞAM TARZLARI
Mariam çocukları, torunları ve birkaç gelininin de dahil olduğu yaklaşık 66 kişilik ailesine yiyecek, yatak ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için yarı zamanlı şifalı bitkiler uzmanlığı, kuaför ve terzi olarak çalışıyor.
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Ailesiyle birlikte yaşadığı yer çimento bloklardan yapılmış, oluklu demir çatılı beş evden oluşuyor ve içerisinde 17 oda, 15 yatak odası ve masa veya sandalyesi olmayan iki oturma ve yemek odası bulunuyor. Bunun yanı sıra yemek olarak pirinç, tatlı patates, muz, et ve balık gibi yiyecekleri birlikte tüketiyorlar.
Kaynak: News Central
Fotoğraf kaynakları: YouTube
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