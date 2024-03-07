Anne olmak birçok kadının istediği bir durum olabilir ancak bir kadının 44 çocuğa bakmak gibi bir sorumluluğu üstlenmesi oldukça zorlu bir yolculuktur. Böyle bir durumla karşı karşıya olan bir kadın, her türlü engele rağmen çocuklarına bakarak yaşamını sürdürüyor. İşte, 43 yaşında toplam 44 çocuk doğurmuş olan kadına dair detaylar...