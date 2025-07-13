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        Haberler Bilgi Gündem Okulların açılış tarihi belli oldu! MEB 2025-2026 takvimi ile okullar ne zaman açılacak, ara tatil ile yaz tatili ne zaman?

        MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

        Yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına kavuşmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına dair takvimi kamuoyuyla paylaştı. Takvime göre okullar eylül ayında kapılarını açacak, tatil ve ara dönem tarihleri ise netleşti. Peki, okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte okulların açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:38
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        • 1

          2025-2026 eğitim öğretim yılına dair detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni takvim, öğrenciler ve veliler için yol gösterici olacak. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatil ve sömestr tarihleri belli oldu. Yeni dönem hazırlıkları şimdiden başladı.Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların açılış tarihi ve ara tatiller hakkında detaylar haberimizde...

        • 2

          YENİ DÖNEMDE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

          2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

        • 3

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        • 4

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        • 5

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        • 6

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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