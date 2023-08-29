Yaz tatilinin ardından okulların ne zamna açılacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 4 Eylül’de gerçekleştirilecek olan öğretmen mesleki seminerlerinde yeni dönemde müfredat değişikliği gibi konularda öğretmenler bilgilendirilecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için ise eğitim öğretim dönemi erken başlayacak. İşte MEB takvimi ile 2023 - 2024 okulların açılacağı tarih detayları...