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        Haberler Gündem OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH | 2023 - 2024 MEB eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman son?

        Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

        Okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 - 2024 MEB takvimi ile netlik kazandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 16 Haziran itibarıyla yaz tatiline başlamıştı. Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gözü "2023 - 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" sorusuna çevrildi. İşte okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:14
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        • 1

          Yaz tatilinin ardından okulların ne zamna açılacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 4 Eylül’de gerçekleştirilecek olan öğretmen mesleki seminerlerinde yeni dönemde müfredat değişikliği gibi konularda öğretmenler bilgilendirilecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için ise eğitim öğretim dönemi erken başlayacak. İşte MEB takvimi ile 2023 - 2024 okulların açılacağı tarih detayları...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

        • 3

          SÖMESTR NE ZAMAN?

          Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

        • 4

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 5

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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