Karne günü için geri sayım! Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını karne günü alacak olmanın heyecanını yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre karne günü ve okulların kapanış tarihi belli oldu. Veliler ve öğrenciler, karne tarihine dair detayları yakından takip ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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Öğrenciler ve veliler yaz tatili için hazırlıklara başlarken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime çevrildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşti. Uzun bir dönemin ardından dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte okulların tatile gireceği tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMANDI?
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona ermişti.
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MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025