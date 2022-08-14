Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih, ara tatil ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatillerini 23 Ocak ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacaklar. İşte, okulların açılacağı tarih...