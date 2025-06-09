Okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran Salı yarın okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün olan bayram tatili uzatılmadı. Bu nedenle okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kurban Bayramı sonrası okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Peki, 10 Haziran 2025 Salı yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu?
- 1
Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan bayram tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 4,5 günlük tatilin son gününe girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih MEB takvimi ile netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran 2025 Salı yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!
- 2
BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 10 HAZİRAN SALI OKUL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.
- 3
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.
Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.
-
- 4