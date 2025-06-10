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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

        Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 10 Haziran Salı günü sağlık kurumları çalışıyor mu?

        Arefe günü ile birlikte toplam 4.5 gün süren Kurban Bayramı tatili sona erdi. Akabinde ise gözler kamu kurumlarının çalışma durumuna çevrildi. Sağlık hizmeti almak isteyenler, sağlık kurumlarının çalışma durumu hakkında bilgi almak istiyor. Bu sebeple hastanelerin ve sağlık ocaklarının bugün açık olup olmadığı araştırılıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde Aile Sağlığı Merkezleri kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri açık oluyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:52 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:56
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        • 1

          6 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran’da sona erdi. Arefe günüyle birlikte 4.5 gün süren bayram tatilinin bitişiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık hizmeti almak isteyenler, 10 Haziran 2025 Salı günü sağlık kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 10 Haziran Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar...

        • 2

          10 HAZİRAN BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

          Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu kurumları normal mesai düzenine dönüldü.

          Hastaneler, 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

        • 3

          10 HAZİRAN BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

          Sağlık ocakları da 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

        • 4

          10 HAZİRAN BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

          Eczaneler de 10 Haziran Salı günü normal çalışma düzenine döndü.

        • 5
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