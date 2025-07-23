Okan Buruk: Yeni Avrupa kupaları hayal ediyoruz!

"SANE'NİN OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERİ VAR"

Leroy Sane transferi hakkında konuşan Buruk şu açıklamalarda bulundu:

"Başından beri görüşmelere katıldım. Video görüşmeleri yaptık, onu tekrar tekrar aradım, atmosferi de anlatmak için. Başkan yardımcımız Abdullah Kavukcu ile de çok iyi görüşmeler yaptık. Galatasaray taraftarlarının hayali, Leroy Sane gibi bir oyuncuyu transfer etmekti. Onu transfer etmek bizim de hayalimizdi, çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Olağanüstü yetenekleri var. Bence transferin gerçekleşmesinde belirleyici olan, Bayern ile iki kez bizimle oynamış olmasıydı; bir kez İstanbul'da, bir kez Münih'te. İstanbul'daki atmosfer muazzamdı, bu onu etkiledi. Maçı oynama şeklimiz de onu bir kez daha ikna etti. Şimdi onu mümkün olduğunca çabuk takıma alıştırmak gerekiyor. Türk şampiyonu ile Alman şampiyonunun burada bir araya gelmesi de çok güzel. O tüm kanat pozisyonlarında ve ortada da oynayabilir. Öncelikli olarak kanat pozisyonlarında oynayacak. İhtiyaç olursa, merkezde de oynayabilir."