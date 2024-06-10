Okan Buruk tek tek açıkladı: Kaç transfer yapılacak? Kerem Aktürkoğlu kalacak mı? Rafa Silva ve Jose Mourinho...

"BARIŞ, BERKAN, KAAN HER YERİ KAPADILAR"

"Bu sene Mourinho ve Van Bronckhorst gibi iki iyi hoca geldi. Abdullah Avcı da var. Tekrar şampiyon olmak, rakiplerimize karşı, herkes iyi transfer dönemi geçirmek isteyecek. Bu kadar iyi hocanın olduğu lig, geçen senenin üstünde olacak. Geçen sene özelinde çok daha fazla değişiklik oldu kadroda, Angelino gibi önemli bir sol bek aldık. Güvendiğimiz bir oyuncuydu. Adaptasyon süreci bazen sağlayamıyor. Ofansif olarak tabii ki onun ofansif gücünden katkı almak istedik. Defansif anlamda ise ofansif gücüyle kapatmak istedik ama iki taraf da istediğini tam bulamadı, ayrılmak zorunda kaldık. Sağ bekte Sacha Boey'in gidişi aniydi, hazırlıksızdık. Her zaman bir şeyler düşünüyorsunuz ama devre arası transfer zor oluyor. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Genel olarak iyi yönettik. Bu süreçleri doğru şekilde geçtik. Orada da bize Barış Alper, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi üç tane joker isim çok yardımcı oldu. Her mevkiyi kapattılar, en iyisini yapmaya çalıştılar. Denemelerimiz başarılı oldu. Bu da o süreçte de hiç etkilenmeden ligdeki galibiyet serimiz devam etti"