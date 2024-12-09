Okan Buruk'tan flaş Jose Mourinho sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mertens ve Muslera'nın sözleşmesine değinen deneyimli teknik adam Osimhen'le ilgili de konuştu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir Youtube kanalında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"HEDEFİMİZDE AVRUPA VAR"
3. sezonumdayım, 2 şampiyonluğum var. Bu sene bir de Avrupa hayalimiz de var, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. O hayalle yaşamak güzel. Olur olmaz onu bilemezsiniz ama yapılan yatırımlara bakıldığında hedeflerin buralarda olması gerekiyor, 3 Türk kulübü için de.
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"2 YIL SÖZLEŞMEM VAR AMA..."
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bu 2 yılda 2 şampiyonluk daha kazanmak kısa vadede hedefim. Birincisi 5. yıldız hedefimiz var, onu gerçekleştiren teknik direktör olmak isterim. Hem de Avrupa'da final oynamak, onu yaşamak çok önemli. Uzun vadede ise Avrupa'da çalışmak istiyorum. Premier Lig gibi Serie A gibi Avrupa'nın önemli liglerinde bir Türk teknik adam olarak çalışmak isterim. Premier Lig'in Avrupa'nın bütün liglerinin önünde olduğunu düşünüyorum, gelirleri de çok yüksek. İtalyanca konuştuğum için Serie A bana daha yakın olabilir.
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"F.BAHÇE, MANCHESTER'DAN İYİ OYNADI"
Yakın zamanda bir Premier Lig takımıyla oynadık, onlara karşı ne yapabileceğimizi gördük. Fenerbahçe de Manchester United maçında daha üstün olan taraftı bence. Geçen sene de, bu sene de bence kafa kafaya oynayabildiğimizi gösterdik.
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"BEKLERLE İLGİLİ SIKINTI YAŞADIK"
Beklerle ilgili son yıllarda hep sıkıntı yaşadık. Bu sene için Ismail Jakobs ve Jelert transferleri yaptık. Bu sene hep genç oyuncuları transfer ettik. Jakobs ufak tefek sakatlık sorunları dışında bizi çok memnun etmişti. Jelert yaptığımız bir yatırım. 2003 doğumlu. İleriye dönük de bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Elimizdeki oyunculara göre adapte oluyorum, çözüm arıyorum. Mevcut düzende de bu çözümleri bulduk aslında. Sol beklerin, sağ beklerin olmadığı yerde hep bir çözüm bulduk. Bizim işimiz de çözüm bulmak aslında.
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"ÇOK BÜYÜK SAYGISIZLIK"
Biz bir şey olmasa bile hakem konuşuyoruz ülkemizde. Hep konuşulacak herhalde, onun önüne geçemeyeceğiz. Emeğe yapılan saygısızlık bence, her takım için. En ağırı o. Her gün antrenman yapıyorsunuz, haftada iki maç oynuyorsunuz ailenizden uzaksınız, bu kadar zorluk çekiyorsunuz. Sonra bir anda 'Hakem sayesinde kazandın, şampiyon oldun' diyorlar. Bu çok büyük bir saygısızlık, kendim için söylemiyorum. Her takım için böyle.
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MERTENS'İN SON SEZONU MU?
Geçen sene de aynısını demiştik bir yıl uzattık. Bazen oyuncular da bir yıl devam etmek istiyor. Sezon bittikten sonra bunlar net şekilde olur. Sezon sonu vereceği karar önemli oraya tabii ki hazırlık yapıyorsunuz. Bir hazırlığımızın olması kesinlikle gerekiyor. Ocak ayı sonrası net şekilde göreceğiz.
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"2000 KADROSU DAHA İYİ"
2000 kadrosu mevcu kadroya göre daha iyi. Orada ben de oynadığım için oraya biraz şey gidiyor.
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"ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİK"
En zor sezonum geldiğim sezondu. Takım oluşturmak, yeni oyuncular... İkincisinde beklenti yükseldiği için zorlandık. Her puan kaybettiğinizde 15 puan kaybetmişsiniz gibi bir etki oluyor. Şu anda herkes mükemmeliyetçi, Galatasaray hep kazanmak ve iyi oynamak zorunda. Şu andaki tek zorluk çıtayı yükseğe koymamız. Mutsuzluğa çok alışkın bir taraftar topluluğu değil.
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"MUSLERA'NIN KARARI ÖNEMLİ OLACAK"
Muslera’nın vereceği karara göre bir hazırlığımızın olması gerekiyor. Ama formda, çalışkan ve profesyonel bir kaleci için yaşın bir önemi yok. Buffon mesela 42 yaşında bıraktı. Muslera’nın kararı önemli olacak.
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"ELİT STOPERLER İÇERİSİNDE"
Formda ve özgüveni yüksek bir Davinson, elit stoperler içerisinde olur. Direkt olarak van Dijk'tan iyi diyemem ama Tottenham maçında Davinson'un Tottenham'ın tüm stoperlerinden daha iyi bir oyun ortaya koydu.
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"OSIMHEN İÇİN DAHA ERKEN"
Osimhen konusu erken. Biraz zaman geçmesi lazım ama niyetimiz belli. Galatasaray her zaman oyuncuları tutmak için elinden geleni yapar. Başkan ve yönetimimiz ellerinden geleni yapacaklardır net şekilde. Ama erken, oyuncunun da kafasını karıştırmadan, futbola odaklı gitmek gerekiyor. En çok hoşuma giden takım oyuncusu olması. Karşı karşıya pozisyonda pas veriyor, benim için değerli şeylerden birisi bu. Savunmaya gelip top çıkarıyor. Bu kadar takımı sahipleneceğini düşünmüyordum.
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"ICARDI, ÇOCUKLARA FUTBOLU SEVDİRDİ"
Icardi, Galatasaray’ın taraftar sayısını ve kitlesini çok arttırdı. Çocuklara futbolu sevdirdi. Okullarda bakıyorum; Icardi için Galatasaraylı olanlar var. Futbolun reytinginin çok arttığını düşünüyorum. Bunda Icardi'nin etkisinin çok olduğunu düşünüyorum, varlığı çok önemliydi bizim için. Onun yokluğunu arayacağız, yaklaşık 6 aylık bir süreç. Ancak elimizde çok önemli oyuncular var. Icardi çok önemli bir karakterdi, onu özleyeceğiz.
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"MOURINHO'YA GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"
Mourinho'nun burada olması çok güzel, rakip olabilmemiz de çok güzel. Bu tür önemli isimlerin değerini bilmemiz lazım. Bir strateji olduğu için o konuşmaları yaptığını da çok net biliyorsunuz. Benim için de konuştu, Galatasaray için de konuştu, diğer takımlar için de konuştu. Bu bir strateji. Siz onu bazen iyi bir şekilde bazen gülerek bazen de farklı şekilde geçeceksiniz ama önemli olan bu tür önemli bir ismin Türkiye'de olması.