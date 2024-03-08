Rekorların adamı Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu yakaladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihe geçti. Başarılı teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetle birlikte Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti.
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray rakibini 6-2 yenerken, bu galibiyet teknik direktör Okan Buruk için de ayrı bir anlam taşıyor...
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Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı Galatasaray'la ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.
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Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
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LUCESCU'YU YAKALADI!
Buruk, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Mircea Lucescu'nun üst üste 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu.
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Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılarak bu rekoru egale etti.
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Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenerek bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
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Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 29. haftalar arasında üst üste 10 maçı kazandı.
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GALATASARAY'LA İLKİ BAŞARDI!
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.
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29 HAFTANIN PUAN REKORU
Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 78 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.
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REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.
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Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.
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Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.
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59 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR
Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
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Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 29 haftada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.
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Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.
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EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.
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Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.
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Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.
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Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.