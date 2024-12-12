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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Amacımız kazanarak devam etmek! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Amacımız kazanarak devam etmek!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 20:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:30
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        "Amacımız kazanarak devam etmek!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Özellikle bu önümüzdeki 2 maçı kazanırsak ilk 8 için büyük yol kat etmiş oluyoruz. Amacımız kazanarak devam etmek. Rakibimize saygı duyuyoruz, İsveç şampiyonu. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle bizim gibi takıma karşı kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Rakibimiz topa sahipken iyi işler yapıyor. Burada topa sahip oluyorlar ve pası çok yapıyorlar. Pas şiddetli ve hızları iyi. Top rakipteyken dikkatli olmalıyız. Rakibimiz top kaybettikten sonra çok fazla pozisyon veriyor. Bunu kullanmaya çalışacağız.

        "MALMÖ OYNAMAYI SEVEN BİR TAKIM"

        Malmö oynamayı seven bir takım. Öncelikleri topa sahip olmak. Kendi Galatasaray'ın her zaman, 2.5 senelik süreç içerisinde, agresifliğimiz, rakibe yaptığımız baskılar bize çok pozisyon yarattı. Top bizdeyken sahaya doğru yayılıp hücumda boşlukları kullanmak. Rakip boşluklar verebiliyor. Oyun içerisinde kazandığımız toplarla baskı yapmalıyız. Rakibimizi tanıyoruz, biliyoruz, eksikleri var. Kalelerinde çok genç bir oyuncu var. Bazen avantaj gibi görünse de maç sonunda farklı şeyler söyleyebiliyoruz.

        "SAKİN KALMALIYIZ"

        Bir maç önce 10 kişiyle büyük mücadele verdik. Sakin oynadık ve karşılığını aldık. Bugün de sakin kalmalıyız. Rakibimize karşı maça iyi başlamalıyız.

        "ABDÜLKERİM KENDİ OYNAMAK İSTEDİ"

        Abdülkerim, birincisi kendi oynamak istedi. Doktorumuz ile birlikte bu süreci yönettiler. Bugün sahada. Birçok oyuncumuz bunu yapıyor. Galatasaraylı oyuncu 3 hafta deniyor, 1 hafta sonra oynuyor deniyor ama bu Galatasaray formalarına sevgileri, aidiyetleri. Oyuncunun sakatlığını daha kötüye götürecek bir şeyse oynatmıyoruz. Adale sakatlığı olsa oynatmayız zaten.

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