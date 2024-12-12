Okan Buruk: Amacımız kazanarak devam etmek!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Özellikle bu önümüzdeki 2 maçı kazanırsak ilk 8 için büyük yol kat etmiş oluyoruz. Amacımız kazanarak devam etmek. Rakibimize saygı duyuyoruz, İsveç şampiyonu. Kendi sahasında Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle bizim gibi takıma karşı kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Rakibimiz topa sahipken iyi işler yapıyor. Burada topa sahip oluyorlar ve pası çok yapıyorlar. Pas şiddetli ve hızları iyi. Top rakipteyken dikkatli olmalıyız. Rakibimiz top kaybettikten sonra çok fazla pozisyon veriyor. Bunu kullanmaya çalışacağız.

"MALMÖ OYNAMAYI SEVEN BİR TAKIM"

Malmö oynamayı seven bir takım. Öncelikleri topa sahip olmak. Kendi Galatasaray'ın her zaman, 2.5 senelik süreç içerisinde, agresifliğimiz, rakibe yaptığımız baskılar bize çok pozisyon yarattı. Top bizdeyken sahaya doğru yayılıp hücumda boşlukları kullanmak. Rakip boşluklar verebiliyor. Oyun içerisinde kazandığımız toplarla baskı yapmalıyız. Rakibimizi tanıyoruz, biliyoruz, eksikleri var. Kalelerinde çok genç bir oyuncu var. Bazen avantaj gibi görünse de maç sonunda farklı şeyler söyleyebiliyoruz.

"SAKİN KALMALIYIZ"

Bir maç önce 10 kişiyle büyük mücadele verdik. Sakin oynadık ve karşılığını aldık. Bugün de sakin kalmalıyız. Rakibimize karşı maça iyi başlamalıyız.