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Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir geceye katılmadı! Boşanma iddialarını güçlendiren gelişme - Magazin haberleri

Demet Özdemir geceye katılmadı

Bir süredir ayrılacakları dile getirilen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir cephesinde bu iddiaları güçlendiren gelişme. Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı ‘Özür Dilerim’in galasına katılmaması çiftin arasındaki sorunları çözemedikleri, boşanma aşamasına geldikleri yönündeki düşünceleri güçlendirdi. Oğuzhan Koç, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı: Kendisi sette olduğu için gelemedi

Giriş: 13.04.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce evlenerek birlikte mutluluğa “Evet” demişlerdi. Ne var ki Koç ile Özdemir arasında son aylarda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle boşanma aşamasına geldikleri dile getirilmeye başlandı. Söylentilere göre; Demet Özdemir, bekârken yaşadığı eve geri döndü.

    Çiftin arasında bir sorun olmadığının düşünülmeye başlandığı günlerde yaşanan bir gelişme aralarındaki sorunların bertaraf edilemediği izlenimini bıraktı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’un başrolünde yer aldığı ‘Özür Dilerim’in galasına katılmaması 'ayrılık' söylentilerini güçlendirdi. İddiaları göre; Özdemir, Koç ile birlikte yaşadığı evi terk ederek, bekârlık evine döndü.

  • İBRAHİM BÜYÜKAK ARAYA GİRDİ

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan 'Özür Dilerim' filminin özel gösterimi gerçekleşti. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu filmin özel gösterimine birçok ünlü isim katıldı.

    Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi, 'Özür Dilerim'e dair detayları paylaştı. Oğuzhan Koç, "Çok güzel, tatlı bir film çektik. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Gazetecilerin, "Demet Özdemir'i göremedik, bir de yüzük takmamışsınız" sözlerinin üzerine araya giren Büyükak, "Demet, sesiyle de bize katkı verdi. Küçük bir rolü vardı. Buradan katkılarından dolayı ona da çok teşekkür ederim" dedi.

  • "BUNUN YERİ BURASI DEĞİL"

    Bir süredir Demet Özdemir ile yollarını ayıracağı konuşulan Koç da, "Kendisi sette olduğu için gelemedi" demekle yetindi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının 'alyans' sorusuna ise, "İnan, şahane bir ekip var. Ustalarımız var. Zaten sizinle sürekli karşılaşıyoruz. Bunları daha sonra konuşuruz. Bunun yeri burası değil" açıklamasında bulundu.

    Oğuzhan Koç, bu sözleriyle aralarındaki tartışmanın devam ettiği ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki düşünceleri güçlendirdi.

  • DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLUYOR?

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüştü.

  • "PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ" İDDİASI

    İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.

  • "DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI" SÖYLENTİSİ

    Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeni çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.

    Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, 'Karavanda basılma' iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.

  • "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

    Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti:

    Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.

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