İBRAHİM BÜYÜKAK ARAYA GİRDİ
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan 'Özür Dilerim' filminin özel gösterimi gerçekleşti. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu filmin özel gösterimine birçok ünlü isim katıldı.
Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi, 'Özür Dilerim'e dair detayları paylaştı. Oğuzhan Koç, "Çok güzel, tatlı bir film çektik. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Demet Özdemir'i göremedik, bir de yüzük takmamışsınız" sözlerinin üzerine araya giren Büyükak, "Demet, sesiyle de bize katkı verdi. Küçük bir rolü vardı. Buradan katkılarından dolayı ona da çok teşekkür ederim" dedi.