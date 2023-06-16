Cem Yılmaz



Sosyal medyada kendisine yapılan yorumları sürekli takip eden Cem Yılmaz, lafını esirgemeyen ünlülerden.



Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı goril fotoğrafı üzerine "Ne la goril, ne zaman adam olacaksın sen, çıkar şu şapkayı, dumanlı kafa. Beceriksizsin Cem be. Paran olmasa beş para etmezsin. Sululuk yapma mizah yap" yazan takipçisine öfkelendi.

Cem Yılmaz, "Emir telakki ederim sağ olun. Dahası var az söylemişsin moruk. Kralsın! Eleştirilerinizle mutlu oluyorum. İnsan kazanmak gibisi yok. Nasıl mutluyum, anlatamam" tepkisini gösterdi.



Cem Yılmaz, bir başka sosyal medya kullanıcısının "10.001'inci kişiyim galiba. Allah belanı versin ağabey" şeklindeki yorumuna ise "Sağ ol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" sözleriyle karşılığını verdi.



Cem Yılmaz daha sonra "Sahne dışında çok antipatik bir insan olduğunu düşünüyorum" sözlerine ise "Düşünüyor olman yeter" yanıtını verdi.