Oğulcan Çağlayan'dan veda sinyali!

Trendyol 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Kocaelispor'da başarılı oyuncu Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geride bırakılan sezon için teşekkür etti. Çağlayan'ın vedası olarak yorumlanan paylaşımın altına taraftarlar takımdan ayrılmaması yönünde mesajlar yazdı. Taraftarlar, Oğulcan Çağlayan'a takımda kalmasını istediklerini belirtti.

Sezon boyunca sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan 29 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kulüp, sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanarak bu süreyi uzatmıştı.

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