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        Haberler Bilgi Gündem Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 Haziran ayı seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

        Haziran ayı öğretmen seminer tarihleri: 2025 öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere yönelik haziran dönemi mesleki gelişim programının detaylarını duyurdu. Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, 5 gün sürecek seminer kapsamında çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak. Seminere katılımın çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi olacağına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 Haziran ayı seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:55
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        • 1

          Öğretmenlerin yaz dönemi seminer takvimi netleşti, gözler şimdi uygulamanın detaylarında! 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma süreci için haziran ayında geri sayım başladı. Beş gün sürecek eğitimlerde, çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi uygulanacağı sorusu ise öğretmenler arasında en çok konuşulan konular arasında. İşte merak edilenler...

        • 2

          BAKAN TEKİN DUYURDU!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.

          Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

        • 3

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

          Bakan Tekin, şunları kaydetti:

          "Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

        • 4

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

          Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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