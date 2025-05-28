Öğretmen seminer tarihleri 2025: Öğretmenlerin Haziran seminerleri online mı, nasıl yapılacak, yüz yüze mi?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

Haziran ayında yapılacak olan mesleki seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceği konusunda öğretmenlerin gözü kulağı MEB’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Haziran ayında yapılması planlanan mesleki gelişim seminerlerinin hangi formatta olacağı, MEB tarafından yayımlanacak resmi yazı veya genelgeyle netlik kazanacak.