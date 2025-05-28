Öğretmen seminer tarihleri 2025: Öğretmenlerin Haziran seminerleri online mı, nasıl yapılacak, yüz yüze mi?
MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları tarihi belli oldu. Toplamda beş gün sürecek olan bu süreçte eğitimcilerin meslekli gelişimlerine katkı sağlanacak. Peki, 2025 Öğretmenlerin Haziran seminerleri ne zaman, online mı, nasıl yapılacak, yüz yüze mi?
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2024 2025 Eğitim öğretim döneminin sonuna doğru yaklaşırken Haziran öğretmen seminer tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak ve eğitim süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunmak amacıyla her yıl belirli dönemlerde mesleki çalışma seminerleri düzenliyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
Haziran ayında yapılacak olan mesleki seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceği konusunda öğretmenlerin gözü kulağı MEB’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Haziran ayında yapılması planlanan mesleki gelişim seminerlerinin hangi formatta olacağı, MEB tarafından yayımlanacak resmi yazı veya genelgeyle netlik kazanacak.
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