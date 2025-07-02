Zamlı öğretmen maaşı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Öğretmen maaşları için gözler enflasyon oranlarına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Öğretmen maaşı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?