2025 yılı yaz tatili tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 14 Temmuz’da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda atamalar 16 Temmuz’da yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi yer değişikliği başvurusu yapanlar tarafından öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 17 Temmuz’da yapılacak. Peki, MEB Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...