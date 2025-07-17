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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 (MEBBİS) | MEB Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı! Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı

        2025 yılı yaz tatili tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için süreç tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi yer değiştirme başvuruları, 2 aşamalı olarak 30 Haziran-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Merakla beklenen öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden atandıkları ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki, MEB Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:30
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        • 1

          2025 yılı yaz tatili tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 14 Temmuz’da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda atamalar 16 Temmuz’da yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi yer değişikliği başvurusu yapanlar tarafından öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 17 Temmuz’da yapılacak. Peki, MEB Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...

        • 2

          ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

          2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu doğrultusunda 2 aşamalı olarak yapılan başvurular sonuçlandı.

          Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleşti.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Öğretmen il içi atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

          Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

          Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

        • 4

          TEBLİGAT VE AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

        • 5
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